Россиян предостерегли от хранения паролей и документов в телефоне

Не стоит хранить в телефоне данные банковских карт и пароли от социальных сетей, а также обмениваться ими в переписках. Об этом RT рассказали эксперты Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ.

Также опасно использовать публичные Wi-Fi сети.

«Обмениваясь фотографиями паспорта или банковских карт, вы рискуете „подарить“ такую информацию злоумышленникам. <…> Поэтому, если вам все же пришлось обменяться важными данными, — удалите их из переписки, используя функцию „удалить у себя и собеседника“, а также не забудьте очистить корзину в электронной почте», — рассказал руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра Игорь Терещенко.

Не стоит также хранить на личных устройствах документы, относящиеся к коммерческой тайне компании.

Ранее стало известно, что иностранные мошенники могли получить коды доступа к сервисам из СМС-сообщений россиян. Проверку действий СМС-агрегаторов Mitto, Infobip и виртуального оператора VentaTel начали в МТС.