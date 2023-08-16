Общество 16 августа 2023, 12:13 Россиян предложили штрафовать за публикацию видео последствий атак ВСУ Госсовет Крыма призвал ввести штраф до 300 тысяч рублей за публикацию атак ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутаты Госсовета Крыма выдвинули идею законодательно ввести штрафы до 300 тысяч рублей за публикацию свидетельств атак Вооруженных сил Украины, в том числе их последствий, по объектам на территории России. Председатель парламента Владимир Константинов заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

«Наша законодательная инициатива, поддержанная комитетом по обороне в Государственной думе, включает в себя штрафы», — заявил он.

Реклама

Физические лица предложили наказывать за публикацию фото и видео штрафами до 30 тысяч рублей, должностные — до 100 тысяч, юридические — до 300 тысяч.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с «360» поддержала идею парламентариев. Она объяснила, что информация о результатах атак стратегически важна для Вооруженных сил Украины. Благодаря этим данным боевики смогут корректировать будущие удары.

«Полностью поддерживаю, считаю, что это необходимая мера для того, чтобы обезопасить граждан Крыма, его территорию. В принципе, это можно было бы ввести в тех регионах России — Белгородской, Курской областях, — которые подвергаются атакам со стороны Украины», — отметила Ярмуш.

Она допустила, что мера, вероятно, остановит тех, кто ради собственного пиара или хайпа публикует видео или фото и тем самым способствует дальнейшим ударам.

«Публикаций много, они попадают в соцсети. И призывы [не размещать их] без наказания, штрафов остаются без внимания и ответа», — подчеркнула адвокат.

Отследить публикации, добавила Ярмуш, довольно легко — для этого работает целая система. Нововведение, не исключила она, затронет и любителей репостов подобных публикаций.

В Госдуме предложили ввести штрафы за навязывание компаниями дополнительных услуг, слишком громкие звуки в дневное время и пропаганду жестокого обращения с животными, сообщили «Известия». Руководитель проекта «Дом-и-Двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура заявлял, что поправки в закон о тишине непродуманные, потому что они не регламентируют время, разрешенное для проведения, например, ремонта.