Россиян предложили принудительно эвакуировать из зон ЧС

Обязательную эвакуацию населения при режиме чрезвычайной ситуации предложили ввести в России. С такой инициативой к президенту страны Владимиру Путину обратились сотрудники МЧС.

По словам главы МЧС РФ Евгения Зиничева, летом, во время наводнения в Амурской области, местные жители отказывались покидать свои дома.

«В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте. Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной [принудительной] эвакуации населения», — рассказал он ТАСС.

Зиничев пояснил, что сейчас эвакуировать людей можно, только если объявлен режим контртеррористической операции или ЧП.

Кроме того, в МЧС намерены ввести привлечение к ответственности в случаях, если федеральные органы исполнительной власти предоставляют неполные данные о ЧС или те, что не соответствуют действительности.

«К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них используют безответственный подход: хочу дам информацию, хочу — нет. Но ситуация меняется», — подчеркнул Зиничев.

Сильное наводнение произошло в Амурской области в июле 2019 года. Причиной разлива рек стали проливные дожди. В результате паводка пострадали сотни жилых домов, множество мостов, а также трассы и дороги регионального и местного значения. Местные власти оценили причиненный ущерб в 3,5 миллиарда рублей.