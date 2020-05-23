Россиян предложили отправлять на изоляцию в государственные квартиры

В России предложили заселять людей на изоляцию в квартиры маневренного фонда во время эпидемий. Это могут прописать в Жилищном кодексе.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал ТАСС, что в России разрабатывают законопроект, который позволит заселять людей в жилье маневренного фонда во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Их также могут использовать, чтобы помещать приезжающих из неблагополучных по какому-то заболеванию стран на карантин.

«Комитет занимается разработкой законопроекта, устанавливающего возможность по обеспечению зараженных лиц, больных, жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции, не создавая рисков для здоровья членов их семей и близких лиц. В скором времени планируем внести инициативу на рассмотрение парламента», — объяснил Андрей Клишас.

По словам сенатора, вернувшиеся из-за границы люди вынуждены были ставить под угрозу здоровье своих родных и близких, которые живут с ними в одной квартире.

Другая проблема заключается в слишком маленькой жилплощади, на которой жильцы на изоляции не могут в полной мере соблюдать необходимые меры предосторожности.

Клишас отметил, что этот механизм позволит избежать перегрузки коечного фонда системы здравоохранения.