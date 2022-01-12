Россиян предложили освободить от налога с продажи унаследованной недвижимости

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что россиян нужно освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже унаследованной недвижимости. Свое предложение он изложил в письме главе Минтруда Антону Котякову. Документ оказался в распоряжении RT.

Парламентарий напомнил, что человек имеет право продать недвижимое имущество, доставшееся ему по наследству, по истечении трех лет с момента владения собственностью.

Федоров считает, что при данной норме появляется ряд трудностей для наследников, у которых уже есть жилье и которые собираются продать доставшуюся им от умершего родственника недвижимость. Эти люди вынуждены платить 13% налога при продаже квартиры после вступления в наследство. Также им приходится ждать определенное время и платить за жилье, которым они по факту не пользуются.

Депутат добавил, что не всегда полученную в наследство недвижимость можно сдавать в аренду и таким образом компенсировать свои расходы.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части освобождения граждан, получивших недвижимость в порядке наследования, от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже данного имущества, независимо от срока владения собственностью», — сказано в его письме Котякову.

Ранее малоимущие и многодетные семьи в России предложили освободить от пошлины за нотариальные услуги при смерти родителей.