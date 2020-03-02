Россиян предложили оставить без алкоголя в поездах

Распитие спиртного в поездах часто заканчивается дебошами. Черные списки и штрафы не помогают снизить число преступлений. В МВД предложили бороться с ситуацией введением запрета на продажу алкоголя.

«Ужесточение санкций, как показывает практика на воздушном транспорте, не влияет на ситуацию. Выросли штрафы, появились черные списки [авиадебоширов], а у экипажей — дополнительные полномочия, но дебоширов не становится меньше», — приводит газета железнодорожников «Гудок» слова начальника главного управления на транспорте МВД России Дмитрия Шаробарова.

В 2019 году распитие алкоголя в вагонах-ресторанах закончилось 10 тысячами преступлений против других людей. Более восьми тысяч нарушений общественного порядка тоже было зафиксировано после употребления пассажирами алкоголя. Некоторые случаи привели к тяжким последствиям.

«Все правонарушения подобного рода происходят на почве употребления алкоголя, поэтому решение проблемы — в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полету лиц, находящихся в нетрезвом состоянии», — заявил Шаробаров.

В середине января генеральный директор РЖД Дмитрий Пегов предложил ввести уголовную ответственность за нападение на проводников и штраф 200 тысяч рублей. Перед этим он заявил, что необходимо ужесточить наказание за распитие спиртного и курение в поездах.