Россиян предложили обязать регистрировать собак

В России планируют ввести обязательную регистрацию собак. Процедура будет бесплатной. Благодаря ей парламентарии в перспективе надеются уменьшить число бездомных животных.

Автором инициативы выступил замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин. Изменить он намерен федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», сообщило РИА «Новости».

«Речь идет о законопроекте, по которому владельцы собак бесплатно, разумеется, должны их регистрировать», — пояснил парламентарий.

Шеин заметил, что в России «полно выброшенных животных». Регистрацию он предлагает сделать обязательной, иначе толку не будет, после чего выкидывать домашних питомцев не прекратят.

Сейчас бездомных собак отлавливают, а потом стерилизуют. Платит за это государство. Шеин добавил, что мировая практика штрафов для хозяев, выкинувших животных на улицу, распространена довольно широко. Но без обязательной регистрации питомцев претворить ее в жизнь невозможно.

Депутат заметил, что штрафы необходимые, поскольку без них количество бездомных животных в стране, скорее всего, не уменьшить.

Предложенная Шеином мера коснется именно собак — кошек и других питомцев регистрировать не придется. Процедура регистрации пока обсуждается, а размер штрафов хотят регламентировать отдельным законопроектом. Он внесет изменения в КоАП.

Проект закона об обязательной регистрации собак его автор рассчитывает внести в Госдуму в сентябре.