Общество 17 января 2023, 10:28 Россиян предложили обезопасить от мошенничеств через мессенджеры

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Мошенники выходят на новый уровень, все чаще жертвами обмана становятся люди, которые принимают сообщения в мессенджерах от преступников за рассылку банков. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Ситуацию предложили решать сразу по нескольким фронтам. Сенатор Артем Шейкин считает, что корень зла находится в утечке данных. Именно из-за этого мошенникам проще влиять на доверчивых людей, которые не обладают достаточной цифровой грамотностью.

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«Роскомнадзору и другим заинтересованным ведомствам нужно усилить контроль по этой проблематике. Но в первую очередь необходимо бороться с корнем мошенничества, а именно с утечками персональных данных. Существующего регулирования для этого недостаточно», — заявил Артем Шейкин.

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Кроме того, эксперты поднимают и другой вопрос. Она предлагают запретить банкам делать рассылку через мессенджеры. Потому что люди при звонках часто обращают внимание на фото, а мошенники пользуются этим и устанавливают профилю официальное изображение кредитной организации.

Преподаватель образовательной экосистемы Moscow Digital School Олег Блинов сказал, что мессенджеры не входят в контур безопасности банков. И запрет на их использование наряду с достаточным информированием населения поможет в борьбе с мошенниками.