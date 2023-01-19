Общество 19 января 2023, 08:35 Россиян предложили наказывать за выброс мусора в канализацию «Известия»: россиянам законодательно запретят выбрасывать отходы в канализацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский экологический оператор намерен обраться в министерство строительства с инициативой, согласно которой населению на законодательном уровне запретят выбрасывать пищевые и бытовые отходы в канализацию. Об этом написала газета «Известия».

РЭО предложит Минстрою найти способ наказать людей, выбрасывающих мусор в канализацию. В компании пояснили, что закупорка сточной инфраструктуры приводит к дополнительным издержкам.

Реклама

«Попавшие в канализацию отходы перекрывают путь сточным водам, собираясь в большие кучи», — объяснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Также РЭО попросит министерство создать систему выброса отходов в систему коммунального хозяйства. Компания уже разрабатывает механизм, который увеличит вовлечение вторсырья в оборот, улучшит инфраструктуру утилизации и уменьшит образование мусора.

С 11 января в России вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие наказание водителей за выброс мусора из окон автомобилей в неположенных местах.