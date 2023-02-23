23 февраля 2023, 11:36
Бойцов поздравили из космоса с Днем защитника Отечества
Космонавты Роскосмоса с МКС отправили поздравления россиянам с 23 Февраля
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина вышли на связь с Международной космической станции с поздравлениями в честь Дня защитника Отечества. Видео опубликовал Роскосмос.
«Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, дорогие ветераны! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы — настоящие герои! С праздником!» — сказала Кикина.
Реклама
Прокопьев отметил самоотверженность российских военных, которые круглосуточно, иногда и с риском для жизни, несут службу ради мира и спокойствия мирных жителей. Он подчеркнул, что космонавты гордятся защитниками Отечества.
Реклама
Первым россиян с 23 Февраля поздравил президент страны Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы России являются гарантией мирной жизни. В связи с этим он отметил, что главная задача государства — обеспечение обороноспособности страны. Он поблагодарил офицерский корпус за верную и честную службу Родине и ответственный подход к подготовке личного состава.
Праздники
Роскосмос
Владимир Путин
Реклама
Реклама