Общество 12 декабря 2022, 13:56 Россиян поздравили с Днем Конституции с борта МКС

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12 декабря в стране празднуется один из главных государственных праздников - День Конституции России. С этим знаменательным днем соотечественников поздравили российские космонавты, сообщили Nation News.

Космонавты подчеркнули, что данный документ является основой для существования России как государства.

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Также они отметили, что благодаря Конституции всем гражданам страны обеспечиваются равные права.

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