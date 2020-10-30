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    30 октября 2020, 14:22

    Россиян попросили тщательно планировать поездки за границу

    Артур Блянихов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова попросила россиян при решении ехать за рубеж тщательно взвешивать все обстоятельства в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило ОТР.

    «Вновь обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков», — обратила внимание дипломат.

    Захарова назвала обстановку на туристических направлениях «весьма нестабильной» и предупредила, что она может ухудшиться в любой момент.