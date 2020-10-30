Россиян попросили тщательно планировать поездки за границу

«Вновь обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решении о своих зарубежных поездках и избегать при этом неоправданных рисков», — обратила внимание дипломат.

Захарова назвала обстановку на туристических направлениях «весьма нестабильной» и предупредила, что она может ухудшиться в любой момент.