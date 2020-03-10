Россиян попросили не ездить на городском транспорте в часы пик. Снова виной коронавирус

Ездить на общественном транспорте в часы пик стало небезопасно. Россиянам посоветовали не пользоваться автобусами в это время из-за коронавируса. По торговым центрам тоже лучше не гулять, когда в них много людей.

Рекомендации по профилактике коронавируса и правила поведения при подозрении заражения опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили о необходимости использования одноразовой медицинской маски в общественных местах. Менять ее нужно каждые два-три часа. Близкие контакты с людьми, у которых есть кашель, чихание и выделения из носа, следует исключить.

Придя с улицы, нужно вымыть руки с мылом, а гаджеты и оргтехнику — регулярно дезинфицировать. Тесных объятий и рукопожатий при встрече лучше избегать, если есть такая возможность.

Специалисты подчеркнули, что стоит пользоваться только личными полотенцами, зубными щетками и другими предметами личной гигиены.

Одними из симптомов коронавируса являются высокая температура и головная боль. Заразившийся может почувствовать слабость, тошноту, боли в мышцах, жаловаться на кашель, затрудненное дыхание, рвоту и диарею.

При подозрении на инфекцию следует оставаться дома, а при ухудшении самочувствия — вызвать врача, рассказать о своих возможных контактах за последние две недели и следовать его рекомендациям.

Контакты со здоровыми людьми, особенно пожилого возраста или страдающими хроническими заболеваниями, необходимо ограничить. При кашле пользоваться одноразовой салфеткой или платком, а если их нет — чихать в локтевой сгиб. В помещении, где находится заболевший, нужно делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами и проветривать его.

Во всем мире, по последним данным, COVID-19 заболели около 114 тысяч человек, скончались четыре тысячи пациентов. В России коронавирус выявили у 20 человек. Он уже научился маскироваться под другую болезнь.