Россиян почти перестала волновать ситуация на Украине

За ситуацией вокруг Украины внимательно следят лишь около 25% россиян, в основном это пенсионеры, остальных гораздо больше волнует коронавирус и экономика. Об этом генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал газете «Известия».

Согласно данным недавнего опроса, отношение россиян к нагнетанию истерии вокруг Украины с легкой руки западных СМИ за последние месяцы не поменялось.

«За ситуацией на Украине внимательно следят лишь около 25% взрослых россиян, в основном пенсионного возраста. Всем остальным гораздо важнее экономика и коронавирус», — сказал Федоров.

В конце декабря глава ВЦИОМ также заявлял, что за обстановкой в соседней стране следит каждый четвертый россиянин. Для сравнения, в мае 2014 года, когда на Украине разгорелся кризис, за ситуацией следили 77% россиян. В феврале 2016-го это беспокоило 67% жителей России, в июле 2017-го показатель составил 72%. Федоров ранее связал снижение интереса с «рутинизацией» темы. Только старшее поколение по-прежнему следит за событиями на Украине, а остальные особо об этом не думают.

Ранее в США начали обсуждать возможные санкции в отношении России за предполагаемые кибератаки против Украины, передавал RT.