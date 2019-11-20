Россиян перестанут принимать в госорганах и направят по всем вопросам в МФЦ

Все обращения россиян к госорганам переведут в МФЦ, а федеральные и региональные ведомства перестанут принимать жителей к 2024 году. Такие нововведения разработали в Минэкономразвития.

В Минэкономразвития планируют прекратить прием население в госорганах, развивая «новую философию взаимодействия человека с государством». Все функции возьмут на себя МФЦ. Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее, говорится в законопроекте о госуслугах, с которым ознакомилась газета «Известия».

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Тот же законопроект предусматривает, что получить справку или услугу в МФЦ можно будет вне зависимости от места прописки и пребывания человека. Сервисы федеральных органов будут доступны в любой точке России, а региональных или муниципальных — в каждом МФЦ субъекта. Для повышения качества услуг МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации.

Устройство МФЦ хотят организовать так, чтобы работа с каждым обращением фактически началась еще до прихода человека. Например, когда гражданину России исполнится 45 лет, он придет в МФЦ и просто подпишет уже сформированный пакет документов о замене паспорта.

Еще одно направление работы — перевод в электронный вид. Планируется, что к 2024 году все сервисы, результатом которых не выступает физический носитель, можно будет получить онлайн. Уже выданные бумажные документы в МФЦ тоже оцифруют, чтобы посетителю не нужно было их каждый раз приносить и предъявлять.

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«Законопроект впервые закрепляет принципы, которые делают получение услуг максимально удобным, но при этом возлагает много новых обязанностей на ведомства. Однако альтернативного пути нет: если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя», — объяснил замминистра экономического развития Савва Шипов.

Законопроект планируют запустить с 1 января 2021 года.