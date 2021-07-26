Россиян ожидает яркий августовский звездопад

В середине августа россияне смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Об этом сообщило ОТР со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Звездопад достигнет максимума в ночь с 12 на 13 августа. С полуночи и до рассвета можно будет наблюдать до 110 метеоров в час. Они формируются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, которые выпущены кометой 109/Свифта-Туттля. В земной атмосфере сгорают мельчайшие частицы и образуют «звездный дождь».

«Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. <…> Метеоры будут пролетать равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть неба», — обратили внимание в Московском планетарии.