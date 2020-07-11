Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Общая экономия для каждой семьи составит от пяти до 20 тысяч рублей. Кроме того, потребители теперь не несут ответственности за проверку и обслуживание счетчиков. Нужно только следить за их сохранностью.

Такое решение принято пока только по электрическим счетчикам. Ответственность за приборы по учету потребленной воды остается за гражданами. Но до конца года все проверки по счетчикам отменили из-за пандемии.

Энергокомпании совместно с региональными властями решат, какие счетчики лучше устанавливать — обычные, как сейчас, или умные, которые передают показания удаленно. Но начиная с 2022 года в новых домах, а также при замене старых счетчиков будут устанавливать только интеллектуальные.

Потребители смогут следить за показаниями онлайн или проверить на самом аппарате. На тарифах замена счетчиков не скажется, так как энергокомпании компенсируют расходы за счет экономии. В ведомстве посчитали, что за счет сокращения потерь электроэнергии поставщики сэкономят от 70 до 80 миллиардов рублей.

В Подмосковье замена приборов учета электроэнергии уже началась. С 1 июля можно установить себе обычный счетчик или выбрать интеллектуальный.