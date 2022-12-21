Общество 21 декабря 2022, 08:34 Россиян освободили от обязанности передавать показания счетчиков Юрист Поздняков: россиян освободили от обязанности отправлять данные счетчиков в УК РИА «Новости»

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Россиян освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков управляющим компаниям. Об этом сообщил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков агентству «Прайм».

По словам эксперта, Верховный суд 1 сентября признал эту обязанность недействительной, так как все данные поверившая счетчики организация передает в Федеральный информационный фонд.

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«Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе», — уточнил Игорь Поздняков.

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Он обратил внимание, что решение суда закрепит изменение Постановления № 354. Проект документа уже готов.

В середине декабря стало известно, что строка появится в платежках россиян за ЖКУ. Жильцам необходимо будет оплачивать установку, замену и поверку «умных» счетчиков воды и тепла в домах. Это поможет избежать многочисленные случаи мошенничества в сфере ЖКХ, когда людям навязывают услуги по завышенной стоимости.