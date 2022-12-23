Общество 23 декабря 2022, 22:09 Россиян обучат информационной безопасности по госпрограмме Мишустин утвердил концепцию развития культуры информационной безопасности россиян РИА «Новости»

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Разработанную концепцию формирования и развития культуры информационной безопасности россиян утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Концепция предусматривает развитие навыков противодействия угрозам информационной безопасности, в том числе психологическим путем.

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Для этого предлагается проводить ежегодные тестирования и информационные кампании по повышению цифровой грамотности населения. Также повышение доверия людей к цифровым сервисам и обучение правилам безопасности в Сети.

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Реализацию концепции возложили на министерство цифрового развития России и другие федеральные органы. Региональным властям поручили учитывать идеи концепции в сфере реализации программ по информационной безопасности.