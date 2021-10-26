Отмену обязательного техосмотра для россиян обсудят в Госдуме

В Госдуме планируют после окончания периода нерабочих дней рассмотреть законопроект об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и машин, принадлежащих россиянам. Если его примут, то проходить ТО нужно будет не всем автовладельцам.

Документ хотят рассмотреть в первом чтении после 7 ноября, сообщила газета «Известия». Информацию уже подтвердили в комитете нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

После принятия новых норм обязанность проходить техосмотр останется для ситуаций с постановкой машины на учет и смене владельца. Придется везти автомобиль на СТО и тем, кто решил изменить конструкцию или заменить основные агрегаты авто или мотоцикла, если транспортное средство старше четырех лет. Процедура будет необходима для всего коммерческого автотранспорта.

Глава профильного комитета Госдумы и один из авторов законопроекта Евгений Москвичев заметил, что собственники автомобилей обращались к депутатам неоднократно с жалобами на очереди на техосмотре. Да и с введения процедуры в России прошло много времени: машины сейчас выпускают совсем другого уровня.

«Мы видим, как граждане сами обслуживают свои автомобили и следят за их состоянием. Безусловно, комитет данную инициативу поддержит», — сказал Москвичев.

Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании комитета. Заключение по нему дадут, по словам парламентария, положительное.