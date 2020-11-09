Россиян обокрали на 666 млн рублей через сайты объявлений

Мошенники за год похитили у россиян более 666 миллионов рублей. Деньги пользователей они получали с помощью популярных сайтов с объявлениями. Об этом сообщила компания Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

Сотрудники компании проверили 116 Telegram-каналов из более 200 действующих группировок, занимающихся похищением денег через сайты объявлений. Чаще всего мошенники выдают себя за продавцов и просят заплатить за несуществующий товар на стороннем сайте. Также злоумышленники могут представиться покупателем и предложить автору объявления перейти по фишинговой ссылке и ввести данные своей банковской карты.

Такие схемы обогатили мошенников на сумму более 666 миллионов рублей с октября 2019 года. Всего было совершено более 111 тысяч транзакций. В среднем сумма одной транзакции составляла шесть тысяч рублей, при этом максимальное число доходило до 200 тысяч рублей. С карты одного пользователя за несколько раз могли снять 2,1 миллиона рублей.

Согласно информации DLBI, подобным видом обмана людей занимались около 13,1 тысячи мошенников. Транзакции выявили по картам 78 банков, из которых 81% приходился на «Сбер». Чаще всего злоумышленники орудовали на таких сайтах, как Avito и «Юла».