Общество 21 ноября 2022, 14:13 Россиян обнадежили продлением новогодних каникул на один день Сенатор Башкин: новогодние каникулы продлят при включении 31 декабря в праздничные дни РИА «Новости»

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Предстоящие новогодние каникулы в России станут на один день длиннее, если законопроект о предоставлении 31 декабря статуса праздничного дня примут в 2022 году. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Он подчеркнул, что оставшегося до конца декабря времени вполне хватит, чтобы документ прошел чтения в Госдуме, получил одобрение Совета Федерации и лег на стол для подписи президента России.

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«В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня, выпадающего на выходной, поэтому новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу», — пояснил Башкин увеличение новогодних каникул.

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее заявил, что в декабре нижняя палата российского парламента рассмотрит предложение о включении 31 декабря в календарь праздничных дней. Депутат пояснил, что в случае принятия этого законопроекта на работу в 2023 году россияне выйдут уже 8 января.