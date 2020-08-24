Россиян обяжут маркировать животных за свой счет

До 2021 года в Госдуму внесут и рассмотрят законопроект о маркировке домашних животных. Владельцев обяжут проводить эту процедуру в обязательном порядке и за свои деньги. Штраф за несоблюдение закона — от 500 до тысячи рублей.

Как сообщили «Известиям» в Минсельхозе, сейчас документ проходит процедуру согласования. Причем это уже второй вариант инициативы за лето 2020 года. К первому варианту были претензии у администрации президента.

«В профильном комитете Госдумы по экологии считают, что последняя версия законопроекта лучше, чем предыдущая. Там готовы ее поддержать с условием доработки», — пишет газета.

Эксперты убеждены, что закон уже давно нужен, но на данный момент для его фактической реализации еще не подготовлена инфраструктура.

«Для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной», — рассказали журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

Владельцам дадут возможность выбирать тип средства маркирования — всего их будет несколько, в зависимости от вида животного. Кроме чипирования хозяева смогут использовать бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы.

Стоимость процедуры — от пяти до 500 рублей. Самым дорогим типом маркировки станет татуировка — до 150 рублей, плюс 200-500 рублей за нанесение.