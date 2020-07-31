Россиян обязали заполнять анкету на Госуслугах, если они прилетают из-за границы

По постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой все россияне, прилетающие из-за границы, обязаны заполнять анкету на Госуслугах. Это должно быть сделано до начала регистрации на рейс.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Россиянам необходимо будет заполнять анкету «для прибывающего в Российскую Федерацию». Это можно сделать при покупке билета и «не позднее регистрации на рейс».

Исходя из документа, иностранцы, прилетающие в страну, должны при себе иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус. Это касается также тех, кто собирается лететь через Россию транзитом. При этом документ может быть как на русском, так и на английском языке.

Приниматься будут справки, в которых указано, что тест проведен «методом полимеразной цепной реакции» не ранее чем за три дня до прилета в Россию.

Ранее в рекомендациях от Росавиации для аэропортов и авиакомпаний, указано, что всем иностранным гражданам, которые собираются в Россию, желательно иметь при себе медицинские справки. Документ должен подтверждать отрицательный результат исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2.