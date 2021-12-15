Россиян обязали эвакуироваться из зоны ЧС по первому предупреждению властей

Государственная Дума приняла законопроект, обязывающий россиян эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций по первому требованию властей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дополнительные полномочия по эвакуациям возложены на правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, принудительная эвакуация граждан не всегда обязательна, а мероприятия по вывозу людей возможны только при реальной угрозе жизням и здоровью.

Проведение эвакуационных мероприятий не всегда обязательно, добавил Пискарев. Пока они проводятся путем сбора граждан и перевоза их во временно назначенный таковым эвакуационный пункт.

Власти Новгородской области с 8 декабря объявили режим чрезвычайной ситуации из-за ледяных дождей и сильных снегопадов, которые привели к обрывам на линиях электропередач. Отмечается, что они зафиксированы в большинство областных районов.