Россиян обязали держаться на расстоянии метра друг от друга

Борьба с распространением коронавируса требует все более строгих мер. Роспотребнадзор постановил всем россиянам соблюдать дистанцию в метр друг от друга. Это касается всех общественных мест и транспорта, кроме такси.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — сказано в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Согласно документу, регионы должны проверять на коронавирус всех, кто вернулся в страну с симптомами респираторного заболевания, людей старше 65 лет с подобными признаками и тех, кто общался с заразившимися. Более того, Попова поручила отправлять в изоляцию и обеспечить медицинское наблюдение за всеми вернувшимися в страну. Правила вступают в силу начиная с 1 апреля.

Все эти меры необходимы, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Для россиян уже ввели режим самоизоляции, закрыли кафе, музеи, парки и другие организации. Многие работают дистанционно из дома.

По данным на 31 марта, в России число заболевших COVID-19 составило 2337 человек. Вылечился 121 пациент.