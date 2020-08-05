Информации о погибших или пострадавших россиянах в результате взрыва в Бейруте пока нет. Об этом «360» сообщили в пресс-службе российского посольства в столице Ливана.

Там уточнили, что в данный момент местные власти продолжают разбирать завалы, поток раненых продолжает поступать в больницы.

«На данный момент о погибших или пострадавших россиянах неизвестно. Их нет в списках», — подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты внимательно следят за происходящей ситуацией и держат ее на контроле.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута в минувший вторник, 4 августа. По предварительным данным, произошла детонация аммиачной селитры. Несколько тонн удобрения находилось на борту арестованного в 2014 году судна.

Взрывная волна полностью уничтожила порт, снесла много зданий, в том числе жилых домов. В результате катастрофы погибли более 100 человек. Данные постоянно обновляются, так как спасатели продолжают разборы завалов. Ранения получили несколько тысяч человек. Власти страны объявили национальный траур и ввели в столице режим чрезвычайного положения на две недели.

Арестованное в Ливане судно с селитрой принадлежало предпринимателю из Хабаровска Игорю Гречушкину. Как рассказал бывший член экипажа, опасный груз забрали из Батуми.

Капитан корабля уточнил, что после ареста владелец судна отказался платить штраф и вся команда осталась в Ливане на 11 месяцев. Отпустили их только по решению суда.