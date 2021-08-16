Россиян не допустят к приватизации украинских госкомпаний

Украина не допустит российских инвесторов и бизнесменов к масштабной приватизации государственных компаний. Власти намерены выставить на торги более трех тысяч организаций и основную ставку делают на США. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на представителей украинского правительства.

Куратором приватизации станет Агентство государственного имущества Украины. Глава ведомства Дмитрий Сенниченко заявил, что часть выставленных на торги организаций может заинтересовать инвесторов из США.

«Мы нужны Америке, потому что у нас много природных ресурсов, в том числе редких минералов, включая титан, магний, литий. Наша главная цель — открыть нашу экономику. Сейчас у нас около 3600 неэффективно управляемых государственных компаний», — заявил он.

По его словам, для привлечения иностранного капитала в стране продолжаются борьба с коррупцией и деолигархизация экономики, объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сенниченко напомнил, что несколько дней назад Фонд государственного имущества Украины выиграл дело против Дмитрия Фирташа. Олигарх обещал вложить 110 миллионов долларов в титаново-магниевый завод, в котором ему принадлежат 49% акций. Но так как он этого не сделал, его долю передают обратно государству.

В настоящий момент Дмитрий Фирташ находится под домашним арестом в Австрии. Суд рассматривает дело по его экстрадиции в США, где его обвинили в даче взятки.

Первые торги по продаже государственных компаний начнутся 31 августа. По словам Сенниченко, уже есть 14 потенциальных иностранных инвесторов, готовых вложить 20 миллионов долларов. При этом каждый из них пройдет специальную проверку спецслужбами. Если выяснится, что для инвестиций используются капиталы российского бизнеса, то такого предпринимателя от торгов отстранят.