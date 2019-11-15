Российские власти не будут вводить ответственность за нежелание участвовать во Всероссийской переписи населения. Процедура останется добровольной, заверил глава Росстата Павел Малков.

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«На самом деле такая дискуссия (о введении ответственности — прим. ред.) у нас проходила достаточно бурно, с участием большого количества экспертов других ведомств, и в итоге мы пришли к выводу, что на территории нашей страны такую норму вводить не надо», — цитирует Малкова РИА «Новости».

По его словам, введение подобной ответственности может привести к дополнительному негативу среди граждан. Кроме того, в России нет необходимых способов или механизмов, чтобы реализовывать норму привлечения людей.

«Администрирование этой карательной системы будет стоить дороже, чем… результаты, которые очень сомнительны», — пояснил глава Росстата.

Он подчеркнул, что участие в переписи населения — «сугубо добровольное дело» каждого.

Всероссийская перепись населения стартует в России 1 октября 2020 года и продлится вплоть до конца месяца. Она впервые пройдет в цифровом формате с использованием планшетов, вместо бумажных переписных листов.