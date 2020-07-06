Россиян научили выбирать колбасу. Иногда она дороже мяса, и это нормально

Качественная колбаса порой стоит довольно дорого. При ее выборе стоит обращать внимание на состояние оболочки и цвет на срезе. Хороший продукт сохраняет все полезные свойства мяса.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина отметила в разговоре с радио Sputnik, что само по себе понятие качества довольно относительно. Измеряется оно в том числе параметром безопасности.

«Вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безусловно, безопасная», — подчеркнула Лучкина.

В ведении Россельхознадзора находится проверка сырья животного происхождения. Роспотребнадзор следит за тем, чтобы при изготовлении, хранении и реализации пищевых продуктов соблюдались обязательные требования, в том числе и по безопасности.

При выборе колбасы в магазине следует, по мнению эксперта, ориентироваться на несколько параметров. Во-первых, оболочка колбасы должна быть сухой, эластичной и плотно прилегать к изделию. На ней не должно быть пятен, вздутий и деформаций. Внимание стоит обратить и на состояние цвета на срезе: хорошо, если он равномерный и «приятный».

Колбаса, приготовленная из натурального мяса, обладает всеми полезными свойствами мяса. И хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса! Екатерина Лучкина.

Она пояснила, что на колбасе есть информация о категории изделия. Ее отмечают буквами — от «А» до «Д». Чем дальше буква от начала алфавита, тем в составе продукта меньше мышечной ткани. В ней много микроэлементов и витаминов, которые есть в мясе.

«Разные виды мяса имеют в своем составе разные массовые доли мышечной ткани. Важно понимать, что это ни в коем случае не сорт», — уточнила специалист.

Опираться при выборе, по мнению Лучкиной, следует на собственный вкус и доверие к тому или иному производителю.