Россиян научили выбирать хороший сыр

Специалисты дали несколько советов любителям сыра. При выборе этого продукта нужно обратить внимание на его поверхность, корочку и запах. Немаловажен состав изделия и срок годности.

Рекомендации для покупателей составили в Роспотребнадзоре, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию ведомства.

На сыре не должно быть трещин и неровностей: рисунок на разрезе ровный, а форма глазков зависит от сорта: круглая или овальная — у «Костромского» или «Эстонского», неправильная или угловатая — у «Российского», круглая, овальная или угловатая — у «Голландского». Наличие трещин и неровностей на продукте тоже не допускается.

Что касается корки, то у сыра она должна быть ровной и тонкой, но без каких-либо повреждений. Цвет допускается от белого до светло-желтого.

Запах у сыра, добавили специалисты, именно сырный — сладковато-пряный или слегка кислый. Прогорклого, тухлого или сального запаха быть не должно. Плесень на сыре, кроме специальных сортов, тоже ненормальное явление.

При покупке сыра в Роспотребнадзоре советуют с вниманием отнестись к составу продукта. Изучить его легче, если продукт продают в фабричной упаковке. На ней будет указано, из чего он сделан, когда выйдет срок годности. Кроме того, такая упаковка гарантирует, что посторонних бактерий в сыре нет.