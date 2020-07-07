Россиян научили распознавать звонки мошенников

Звонки с незнакомого номера стали в последнее время практически обыденностью. Чтобы понять, находится ли на другом конце провода мошенник, достаточно немного поговорить с нежданным собеседником.

Злоумышленники в большинстве случаев хотят воспользоваться деньгами своих потенциальных жертв. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал агентству «Прайм», как вычислить обманщиков.

Вероятнее всего, звонящий попросит в разговоре указать сведения, которые так или иначе связаны с безналичными платежами.

«Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции, <…> то вы должны понять, что разговариваете с мошенником», — обратил внимание Сизов.

Эксперт пояснил, что на том конце провода, возможно, будут спрашивать про номер карты, уточнять кодовое слово, интересоваться реквизитами или попросят назвать CVV-код или код, полученный в SMS.

Сизов напомнил, что у тех, к то действительно работает в банке, есть полномочия для блокировки карты клиента или иных операций.