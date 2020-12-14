Россиян научили правильно носить защитные маски зимой

В холодное время года защитные маски нужно менять чаще, чем летом. При этом некоторые средства защиты подходят только тем, кто уже переболел COVID-19 или сделал прививку.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов объяснил в беседе с радио Sputnik нюансы ношения масок зимой. Подходят для использования как медицинские одноразовые, так и многоразовые маски и респираторы.

«Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая», — отметил специалист.

Водовозов заметил, что зимой выдох теплее окружающей среды. На поверхности маски может образовываться наледь.

«Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя», — подчеркнул врач.

При этом респираторы с клапаном подходят лишь тем, кто либо переболел коронавирусом, либо привился от инфекции. Выходящий из клапана воздух не фильтруется. И подобное средство защиты изначально придумывали для здоровых.

«Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус — переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих», — сказал Водовозов. Использовать в такой ситуации нужно респираторы второго класса защиты, которые не оснащены клапаном. В них воздух фильтруется как на вдох, так и на выдох.

Эксперт заметил, что сейчас в продаже есть одежда со специальными застежками для прикрепления масок.