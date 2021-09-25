Россиян научили, как защитить дачу от воров зимой

Дачный сезон приближается к концу, и владельцев участков все больше волнует вопрос, как уберечь загородный дом от воров и хулиганов в зимний период. Эксперты считают, что нужно задействовать все современные меры защиты, которые в ассортименте предлагают компании по безопасности.

Кражи на участках, хозяева которых уже вернулись в свои городские квартиры, фиксируются с первых чисел сентября, сообщила газета «Известия».

Серийный вор недавно попался в Нижегородской области. Он выносил из загородных домов все, что видел — в том числе еду из холодильников. В Новгородской области другой преступник специально оборудовал в лесу собственную «базу», с которой удобно было следить за дачами. Он крал из пустых домов даже мышеловки.

Больше всего краж происходит в тех регионах, где загородные дома более богатые и преступникам есть чем поживиться.

Бизнес в сфере безопасности предлагает все больше вариантов защиты дачи от воров и хулиганов. Эксперты отмечают, что про обычные заборы, даже самые высокие, давно пора забыть. Лучше установить уличные датчики движения, которые могут отличить птиц и домашних животных от присутствия на участке человека. Отправить хозяевам дачи тревожный сигнал могут и уличные видеокамеры, которые способны различить очертания непрошеного гостя в любое время суток.

В самом доме нужно установить качественные окна и надежные двери, которые не так легко взломать. Не будет лишним вмонтировать в них датчики открытия, а сами помещения оснастить датчиками движения. Как разместить такие устройства, чтобы точно засечь незваного гостя, подскажут специалисты при установке. Современные технологии могут гарантировать, что на место оперативно прибудет полиция и задержит вора, пока он еще не покинул дачу с награбленным.