Россиян научили, как не стать жертвой мошенников при вызове Деда Мороза

В преддверии Нового года в России активизируются интернет-мошенники. Для обмана они будут использовать услуги по вызову артистов для детей. Выбирать Деда Мороза для ребенка стоит тщательно.

Злоумышленники зачастую создают фишинговые сайты, которые предлагают якобы выгодные условия по приглашению новогодних волшебников и Снегурочек. Цены при этом значительно ниже рыночных, рассказала газета «Известия» со ссылкой на данные специалистов компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Эксперты порекомендовали тщательно проверять адрес страницы для заказа каких-либо услуг или покупки товаров. У официальных сайтов event-агентств в адресной строке присутствует префикс HTTPS. В названии не допускаются опечатки, а открываться ресурс должен без ошибок и каких-либо предупреждений.

Однако при вызове Деда Мороза с неизвестного сайта риск стать жертвой обмана все равно будет. Лучшим выходом станет приглашать артистов по сарафанному радио — например, по совету друзей.

Гарантией хорошей работы новогоднего волшебника не станет и хороший костюм. Уберечь от некачественных услуг поможет составление и заключение договора. В нем нужно указать все важные для заказчика пункты, не забыв про время, день и продолжительность выступления, обязанности обеих сторон.