Россиян начнут штрафовать за покупку алкоголя детям

В КоАП могут внести наказание за покупку несовершеннолетним алкоголя, психотропных и одурманивающих веществ. Такого рода законопроект Госдума может принять уже в мае, сообщили «Известия».

Законопроект «О внесении изменения в статью 6.10 КоАП РФ» внес Госсовет Удмуртии. За оказание подобной услуги гражданам будет грозить штраф в размере до трех тысяч рублей. В большинстве фракций считают, что наказание может быть и более суровым.

«Я всегда готов поддерживать подобные разумные и логичные законопроекты, но величина штрафа, на мой взгляд, не соответствует степени вины. Ведь, фактически, такая покупка означает соучастие в преступлении. Конечно, наказание должно быть более серьезным, чтобы было неповадно», — заявил первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

В пример депутат привел размер штрафов за простой репост в соцсетях, составляющий от 300 до 500 тысяч рублей. А вот в КПРФ считают инициативу избыточной.

«Лично меня никто ни разу из представителей молодого поколения не просил купить алкоголь или психотропные средства. <...> Хотя, наверное, есть единичные случаи, но ради этого не надо принимать специальный законопроект», — заявил депутат-коммунист Николай Арефьев.

При этом профильные специалисты и врачи уверены, что такая норма пойдет на пользу в борьбе с алкоголизацией населения. Однако они не отменяют важность мер профилактики.