Россиян начнут привлекать к ответственности за курение в школах и больницах

С 1 января в России действуют новые правила противопожарного режима, запрещающие курение в медучреждениях, школах и вузах, а также на транспортных объектах. Должностных лиц будут штрафовать за нарушение требований пожарной безопасности.

В правилах говорится о запрете курения «на территории складов и баз, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли». Также запрет распространяется на объекты по производству и хранению легковоспламеняющихся жидкостей и газов, взрывчатых веществ, на взрыво- и пожароопасные участки.

В правилах сказано, что руководитель организации, в которой запрещено курение, должен разместить на территории знаки «Курение и пользование открытым огнем запрещено». При этом курить в специально отведенных местах можно.

Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком «Место курения» Правила противопожарного режима в Российской Федерации

«Если инспектор Госпожнадзора придет с проверкой в больницу и увидит, что пациенты курят на территории вне отведенной зоны, то вряд ли он будет составлять протокол в отношении курильщиков. Инспектор оштрафует должностное лицо, которое не обеспечило место для курения», — пояснил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Принятые правила противопожарного режима действуют до 1 января 2027 года.