Общество 05 апреля 2024, 11:51 Россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии уже в 2024 году «Известия»: в российских МФЦ начнут обслуживать по биометрии в конце 2024 года Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Пилотный проект по обслуживанию жителей в многофункциональных центрах по биометрии без паспорта запустят в России до конца 2024 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Первыми нововведение протестируют Ленинградская, Липецкая и Челябинская области. По итогам эксперимента его могут распространить на другие регионы. Предполагается, что обслуживание по биометрии удобнее и безопаснее, системы аутентификации надежнее защищены от сбоев и мошенников.

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Уточняется, что жители смогут выбирать, как получить услуги: по паспорту или по биометрии.

Дорожные карты по развитию проекта подготовили три упомянутых региона вместе с Минэкономразвития, Минцифры и Центром биометрических технологий. Документы уже поступили в аппарат правительства.

Ранее в Сети распространилась информация, что с конца марта в российские гостиницы якобы можно заселяться по биометрии, однако оказалось, что это фейк — такая возможность действительно появится, но только во втором полугодии 2024 года.