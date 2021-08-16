Россиян начали предупреждать об опасности болезни вейперов EVALI через госуслуги

Пользователи единого портала госуслуг начали получать электронные письма об опасности курения электронных сигарет и вейпов. В обращениях россиян предупреждают о новой болезни вейперов — EVALI.

Письма начали рассылать 16 августа. Одно из таких посланий опубликовал ТJ. В них пользователям сообщают о том, что курильщики тяжелее переносят коронавирус.

Также авторы писем указывают на то, что вейпы содержат никотин и вещества для испарения смеси, которые могут быть губительны для легких. В частности, они могут спровоцировать липоидную пневмонию — эта болезнь потенциально смертельна для легких.

Помимо этого, в письме есть информация о новой болезни вейперов — EVALI (e-cigarette or vaping product use associated lung injury). Это повреждение легких, вызванное употреблением электронных сигарет или вейпа.

В России диагноз EVALI был впервые поставлен 17-летнему юноше в конце июня. Подросток начал активно употреблять вейпы около двух месяцев назад. За две недели до госпитализации у него возникли одышка, кашель, боль в животе и рвота. За три недели он похудел на 10 килограммов. Это самые распространенные симптомы болезни вейперов.

Больше всего случаев заболевания EVALI зафиксировали в Штатах. Там с этой проблемой столкнулись более 2,5 тысячи курильщиков вейпов, 68 из них скончались.