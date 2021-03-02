Перечислены самые популярные подарки у россиян на 8 Марта

Чаще всего мужчины покупают женщинам на 8 Марта цветы, ювелирные украшения или сувениры. При этом проводить праздник россияне предпочитают в кинотеатрах или же отправляются в путешествия.

«Традиционно на 8 Марта мужчины дарят женщинам цветы — они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 6,2 раза по сравнению со средними показателями марта», — привело РИА «Новости» цитату из исследования «МТС Банка».

На втором месте по популярности среди подарков оказались ювелирные украшения. Мужчины стали покупать их в 3,3 раза чаще. Замкнули тройку лидеров сувениры с приростом транзакций 95%. Также россияне часто дарят женщинам косметику (прирост 87%), книги (56%) и игрушки (50%). В среднем на цветы мужчины готовы потратить 1360 рублей, на украшения — 5850 рублей, а на сувениры — 910 рублей.

Наиболее популярным развлечением на 8 Марта стал поход в кинотеатр. Билеты на фильмы покупают в два раза чаще, чем было в среднем в марте. Также мужчины дарят женщинам путешествия: количество проданных авиабилетов выросло на 40%, а рост продаж билетов на поезд составил 31%. Кроме того, более чем на 30% увеличивается число транзакций в ресторанах и фотостудиях.