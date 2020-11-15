Центробанк объяснил механизм, как россиян исключают из базы о мошеннических переводах. Регулятор сначала запрашивает у банков информацию, а потом принимает решение на ее основании.

«Клиент, чей счет внесен в базу данных, может подать заявление в обслуживающий банк или в интернет-приемную Банка России. Банк России принимает решение об исключении из базы на основании информации, запрашиваемой у банков», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ЦБ.

В Центробанке рассказали, что россиян будут предупреждать перед тем, как включить в базу данных о мошеннических переводах.

По данным регулятора, число заблокированных по его инициативе мошеннических телефонных номеров за первое полугодие 2020 года выросло почти в четыре раза по сравнением с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем операций, которые совершили без ведома и согласия клиентов, составил примерно четыре миллиарда рублей. Банки вернули клиентам около 485 миллионов рублей, которые похитили с их счетов. Всего зафиксировали более 360 тысяч несанкционированных операций.