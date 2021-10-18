Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян до 2,5%

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в прошлом году, спрогнозировали в Минэкономразвития.

«Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5% [роста]», — сообщила газета «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства. При этом отмечается, что в предыдущей версии прогноза ожидалось увеличение на 3%.

О том, что «отскока» не произойдет, говорят и результаты консенсус-прогноза издания. Так, по мнению ведущих аналитиков из крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств, показатель в 2021 году вырастет примерно на 1,6%.

Специалисты считают, что исправить ситуацию могут меры соцподдержки и улучшение инвестиционного климата.

Обеспеченная старость россиянам гарантирована, если они станут откладывать треть дохода в течение 20 лет. Необходимо учитывать и тот факт, где хранятся накопленные средства. Откладывать деньги при имеющейся возможности специалисты советуют в надежные банки, уменьшая риски их разделением.