Россиян будут штрафовать за легкомыслие в условиях коронавируса

Компании и обычных людей будут штрафовать за несоблюдение правил в условиях коронавируса. По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, все еще есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие.

На заседании правительства Мишустин объявил, что остаются люди, которые не воспринимают всерьез безопасность не только окружающих, но и собственного здоровья.

«Именно поэтому мы вносим поправки сегодня в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила, мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц», — сказал Мишустин, его цитирует ТАСС.

Правительство намерено ужесточить наказание за нарушение эпидемиологических правил. Сейчас нарушителю грозит предупреждение или штраф в размере 100–500 рублей. Власти предлагают повысить размер штрафа до одного миллиона рублей или даже ограничить свободу на три года.

В России, по последним данным, 840 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 182 больше.