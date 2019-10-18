Россиян будут предупреждать о радиационных и химических ЧП в течение часа

«Информация о возможных опасностях радиационного, химического и биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации представляется не позднее одного часа после обнаружения опасности», — говорится в документе.

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Также постановлением «О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и защиты населения» всем спецлабораториям велено в случае ЧП сообщить о нем в федеральные органы исполнительной власти, Росатом, а также региональные подразделения МЧС.

МЧС, в свою очередь, должно будет ввести единые стандарты обмена информацией. В ведомстве также разработают метод максимально простого и оперативного оповещения людей о случившейся беде.

В документе сказано, что специалисты, которые будут обеспечивать работоспособность этой сети наблюдения, пройдут особую подготовку. Всю материальную базу предоставит государство.