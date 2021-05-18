Россиян будут оповещать о любой ЧС единым сигналом

Россиян теперь будут оповещать о любой чрезвычайной ситуации единым сигналом «Внимание всем!». Об этом сообщили в МЧС.

Сигнал «Внимание всем!» сопровождается включением сирен прерывистыми гудками и последующим сообщением о сложившейся ситуации, а также о порядке действий. Раньше население также оповещали об опасностях сигналами «Химическая тревога!», «Угроза катастрофического затопления!», «Воздушная тревога!» и «Радиационная опасность!».

Но теперь стали актуальны ЧС, вызванные новыми угрозами. Как, например, в прошлом году, когда мир столкнулся с коронавирусной пандемией. В МЧС пришли к выводу, что определять отдельный сигнал для каждой такой угрозы нецелесообразно, поскольку их попросту невозможно будет запомнить. Поэтому решили ввести единый сигнал оповещения о любых экстремальных ситуациях.

При получении сигнала «Внимание всем!» нужно прослушать информацию об алгоритме действий. Для этого достаточно включить ТВ или радио, по которым она будет транслироваться. Также можно позвонить по единому номеру экстренных служб 112.

В Ярославской области ранее ввели режим ЧС из-за урагана.