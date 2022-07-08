Россиян-банкротов стало больше на 40%

Количество россиян-банкротов выросло за полгода почти на 40%. При этом темпы роста продолжают снижаться, сообщили «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

В период с января по июнь суды объявили банкротами 121,3 тысячи россиян и ИП. Годом ранее цифра находилась на отметке 88 тысяч. Количество несостоятельных людей увеличилось почти на 40%, но темпы роста замедляются. В 2021 году число банкротств увеличилось в два раза.

За полугодие лидером по количеству банкротов стал столичный регион. В Москве их насчитывается 5,7 тысячи человек, а в области — 6,1 тысяча. Еще в пятерку попали Краснодарский край (5,6 тысячи), Башкортостан (5,1 тысячи) и Петербург (4,8 тысячи). Чаще всего запуск процедуры банкротства запускают сами россияне — 95,2%. Оставшиеся 3,5% и 1,3% конкурсные кредиторы и ФНС соответственно.

Согласно статистике, с начала работы института судебного банкротства физлиц несостоятельными объявили 596,4 тысячи человек. Речь идет о периоде с 1 октября 2015 года. Как отметил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, количество завершенных процедур банкротства говорит о том, что инструмент работающий.