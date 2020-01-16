    16 января 2020, 13:42

    Россиян арестовали в Чили за осквернение памятника

    Артур Блянихов

    Чилийские правоохранители арестовали супружескую пару из Рязани. Россиян обвинили в осквернении памятника и запретили покидать страну в течение двух месяцев. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    По данным издания, супругов обвинили в том, что они выложили из камней изображение мужского полового органа около гигантского геоглифа (большое изображение человека на земле) в пустыне Атакама. Россияне утверждают, что это не их рук дело, непристойность выложил кто-то другой.

    «Не трогали этот геоглиф и не ходили по нему, не наклонялись и не брали камни, только шли по холму», — цитирует туристов «Ридус».

    Чилийское правосудие запретило им выезжать из страны в течение 60 дней и наложило крупный штраф в размере 480 тысяч рублей.