Россия зарегистрировала тесты для выявления штаммов коронавируса

В России зарегистрировали тест-системы для выявления различных штаммов коронавируса. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня зарегистрирована тест-система для [выявления] ряда штаммов коронавируса, в том числе английского», — заявил он на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Его процитировал ТАСС.

Мурашко добавил, что контроль качества вакцин от коронавируса в РФ находится на очень высоком, беспрецедентном уровне.

В России уже обнаружили два штамма: «британский» и «южноафриканский». В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты нашли 28 изолятов, которые относятся к «британскому» штамму, и еще два — к «южноафриканскому».

В ведомстве также рассказали, что переболевшие распространенной в стране формой COVID-19 и те, кто привился от коронавируса, не должны заразиться «британским» штаммом. Имеющиеся в крови антитела будут блокировать как обычный штамм, так и все остальные.

В марте исполнился год с того момента, как ВОЗ объявила о начале пандемии в мире. По последним данным, по всей планете зарегистрировано более 40 миллионов случаев заболевания и выше 890 тысяч смертей от COVID-19.

В России, по информации оперштаба, подтверждено более четырех миллионов случаев. По словам Мурашко, на пике пандемии под медицинским наблюдением в стране находились порядка одного миллиона 250 тысяч человек.