Россия запретит экспорт аммиачной селитры на два месяца

Со 2 февраля в России на два месяца введут запрет на экспорт аммиачной селитры. Постановление правительства уже подписано, сообщили в пресс-службе.

«Это временная мера, оставшийся объем можно будет экспортировать со 2 апреля, когда российские предприятия получат аммиачную селитру в необходимом объеме, а спрос на нее на внутреннем рынке пройдет пиковые значения», — отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова процитировал «Интерфакс».

В пресс-службе также уточнили, что решение о запрете экспорта приняли, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании и непрерывную работу предприятий промышленного сектора. Минеральные удобрения потребовались в дополнительных количествах из-за ожидаемого прихода ранней весны в ряде регионов страны.

В Минпромторге подчеркнули, что решение не окажет серьезного влияния на общий объем экспорта аммиачной селитры. Он установлен в рамках квоты, которая действует с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года. Речь идет об объеме в 744 тысячи тонн — уже сейчас экспортировано 370 тысяч тонн.