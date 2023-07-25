Общество 25 июля 2023, 16:54 Россия запретила ввоз рыбной продукции из недружественных стран Минэкономразвития: РФ запретила импорт продукции из рыбы из недружественных государств Freepik

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Россия запретила импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Предполагается, что, отказавшись от продукции из ЕС, США и Норвегии, Россия не просто ответит на действия недружественных государств, но и даст красный свет отечественным производителям, мощности которых позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

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«Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест», — пояснили в ведомстве.

Также Россия установила ставку пошлины на ввоз фанеры (в размере 50%) и на строительные детали из полиуретана (35%) из недружественных стран. Это также поможет загрузить российские фанерные производства и нарастить использование отечественной древесины, сохранить занятые в этих сферах кадры и развивать отрасли. Между тем правительство поставило задачу увеличить глубокую переработку древесины в стране.